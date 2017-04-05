Трипольская и Приднепровская теплоэлектростанции приостановили работу из-за нехватки угля.

6 апреля остановится Змиевская ТЭС, а 11 апреля – Криворожская.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что ограничений энергоснабжения из-за остановки украинских теплоэлектростанций не будет.

Объем международных резервов Национального банка Украины благодаря поступлению очередного транша Международного валютного фонда и второго транша макрофинансовой помощи Европейского Союза вырос до 16,7 млрд долл.

Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной около 18 тысяч военнослужащих и большое количество военной техники.

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия пытается разорвать связи Донбасса с Украиной и уничтожить Минские соглашения.

Порошенко недоволен результатами борьбы с коррупцией в Украине.

Украина взяла на себя обязательство перед Международным валютным фондом до конца августа 2017 года ввести абонентскую плату за распределение газа.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил создать специальную рабочую группу для изучения ситуации на рынке газа, рынке услуг по доставке газа и устранения любых, прежде всего частных, монополий, которые работают в этой сфере.

Глава НАПК Наталья Корчак призвала Верховную Раду организовать проведение международного аудита деятельности ведомства.

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак подтвердила, что членам НАПК в прошлом году выписывались премии в сумме 200 тысяч гривен.

НАПК признало уважительной причиной несвоевременного представления декларации ненадлежащее функционирование Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления

Кабинет Министров взял обязательство перед Международным валютным фондом отменить решение, позволяющее людям, которые не получают субсидии, воспользоваться рассрочкой для оплаты жилищно-коммунальных услуг.