Объем международных резервов Национального банка Украины благодаря поступлению очередного транша Международного валютного фонда и второго транша макрофинансовой помощи Европейского Союза вырос до 16,7 млрд долл. - максимального уровня с середины 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, средства по четвертому траншу на общую сумму 1 млрд долл. поступили несколькими частями в разных валютах: 367 млн специальных прав заимствования (СПЗ), 200 млн фунтов стерлингов, 146 млн евро, 92 млн долл. США.

Также Европейский Союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму 600 млн евро.

«Как следствие, международные резервы выросли с уровня 15,1 млрд долл. по итогам марта до 16,7 млрд долл. по состоянию на сегодня», - отметили в НБУ.

Напомним, 3 апреля Международный валютный фонд одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.

4 апреля Европейский Союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.