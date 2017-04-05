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Змиевская теплоэлектростанция («Центрэнерго», Харьковская область) завтра, 6 апреля 2017 года, приостановит свою работу. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает РБК-Украина.

«Завтра будет остановлена Змиевская ТЭС. Нам хватает мощности», - сказал глава Минэнерго.

По словам министра, приостановка ТЭС связана с избыточными мощностями в системе. Отметим, сегодня уже прекратили работу две ТЭС – Трипольская, с целью экономии антрацитового угля, и Приднепровская, из-за блокады поставок угля с оккупированного Донбасса. 
ForUm

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