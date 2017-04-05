Змиевская теплоэлектростанция («Центрэнерго», Харьковская область) завтра, 6 апреля 2017 года, приостановит свою работу. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает РБК-Украина.
«Завтра будет остановлена Змиевская ТЭС. Нам хватает мощности», - сказал глава Минэнерго.
По словам министра, приостановка ТЭС связана с избыточными мощностями в системе. Отметим, сегодня уже прекратили работу две ТЭС – Трипольская, с целью экономии антрацитового угля, и Приднепровская, из-за блокады поставок угля с оккупированного Донбасса.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время