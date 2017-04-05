В Полтаве около 19 часов возле газетной арки на улице Соборности началась акция протеста против ее застройки, сообщает местный сайт Kolo.News.

Впоследствии между активистами и теми, кто ее охранял, произошла стычка.

По информации издания, титушки распылили в толпе газ, но люди их отогнали. Очевидцы сообщают, что слышали взрыв и выстрелы.

Активисты пытались сломать «бункер» в арке. Внутри сидят люди, которые продолжают поливать активистов жидкостью, похожей на топливо.

Журналист с места события сообщает, что ранен боец АТО, активист Александр Коба. По словам Анатолия Ханка, заместителя председателя облсовета, у Кобы ножевые ранения.

Полиция пыталась утихомирить конфликт, вследствие чего один полицейский получил травму лица, его забрала скорая. Всего на месте событий собралось около тысячи человек.