также в разделеОбщество
5 апреля. Картина дня 27
Донецкая фильтровальная станция снова не работает 18
Незаконно ввезенные в Украину книги из РФ будут изымать у продавцов 13
Россия призвала Украину оставить хоть один памятник Ленину 41
В ГПУ намерены начать спецрасследование в отношении Аксенова и Поклонской 24
ВР разрешила жителям общежитий приватизировать комнаты 23
МИД РФ поблагодарил Украину за соболезнования после теракта в Петербурге 32
Рада объявила новый конкурс на должность аудитора НАБУ 16
На Пасху синоптики прогнозируют дожди и похолодание 57
В Чернобыльской зоне открылся заповедник 19
«Укрзализныця» объяснила, откуда взялась скандальная цена на туалеты 92
РФ стянула к границе Украины 18 тысяч военных 77
Разовую денежную помощь ветеранам увеличили почти на треть 170
Полиция закрыла дело мужчины, застрелившего грабителя в своем доме 38
Руководителей «Укрнафта» подозревают в махинациях на аукционах 39
НАБУ не собирается допрашивать Насирова 31
Донецкая фильтровальная станция заработала 22
В Кабмине решили улучшить жизнь инвалидам 50

В Полтаве около 19 часов возле газетной арки на улице Соборности началась акция протеста против ее застройки, сообщает местный сайт Kolo.News.

Впоследствии между активистами и теми, кто ее охранял, произошла стычка.

По информации издания, титушки распылили в толпе газ, но люди их отогнали. Очевидцы сообщают, что слышали взрыв и выстрелы.

Активисты пытались сломать «бункер» в арке. Внутри сидят люди, которые продолжают поливать активистов жидкостью, похожей на топливо.

Журналист с места события сообщает, что ранен боец АТО, активист Александр Коба. По словам Анатолия Ханка, заместителя председателя облсовета, у Кобы ножевые ранения.

Полиция пыталась утихомирить конфликт, вследствие чего один полицейский получил травму лица, его забрала скорая. Всего на месте событий собралось около тысячи человек.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года