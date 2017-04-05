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Ограничений энергоснабжения из-за остановки украинских теплоэлектростанций не будет. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Отключать электроэнергию не будут по всей Украине», - заверил Насалик, сообщает РБК-Украина.

Эту информацию подтвердили и в ГП НЭК «Укрэнерго».

«Ограничений пока не будет», - заявили в «Укрэнерго» в ответ на вопрос о возможных перебоях энергоснабжения.

Напомни, сегодня, 5 апреля, прекратили работу две ТЭС – Трипольская, с целью экономии антрацитового угля, и Приднепровская, из-за блокады поставок угля с оккупированного Донбасса. 

6 апреля приостановит свою работу Змиевская теплоэлектростанция («Центрэнерго», Харьковская область). 
ForUm

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