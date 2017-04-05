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Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак подтвердила, что членам НАПК в прошлом году выписывались премии в сумме 200 тысяч гривен. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, она заявила, выступая в парламенте.

К Корчак несколько раз обратились с вопросом, касающимся премий. «Разъясните обществу и депутатскому корпусу, с какой стати в прошлом году вы себе выделяли премии по 200 тыс. грн для каждого члена НАПК?», - заявил нардеп от фракции «Батькивщина» Иван Крулько.

«Что касается премий, никаких незаконных действий с моей стороны не было. Это решение уже принято по результатам обращения НАБУ к Кабинету Министров. Поэтому я неслучайно прошу инициировать проведение международного аудита. Это как раз то, чего все остальные боятся. За рамки закона никто не выходил», - ответила Корчак.

Однако такой ответ возмутил нардепов. И в дальнейшем спикер Андрей Парубий озвучил просьбу депутатов, отвечая на их вопросы, давать прямые ответы.

Позже с подобным вопросом к ней обратился внефракционный нардеп Борислав Береза.

«Обращаюсь к вам, как представитель высшего законодательного органа Украины. Назовите, какую именно премию вы себе выписали? За что?..» - спросил Береза.

На что Корчак отметила: «Премии начислялись в августе, октябре, ноябре. Все…», - заявила она.

На что в зале снова начали звучать просьбы озвучить сумму.

«Двести тысяч гривен была премия…», - сказала она, пояснив, что премии были получены «за свою работу».

Она отметила, что «запущен механизм финансирования политических партий, запущен процесс электронного декларирования».

Также, по ее словам, осуществляется постоянная работа, связанная с выявлением и предотвращением коррупции.

Напомним, ранее стало известно, что все четыре сотрудника НАПК, которое подвергалось резкой критике за сбои в подготовке системы е-деклараций, ежемесячно получали по две надбавки к окладу и премии в размере месячной зарплаты.

Так, с апреля по сентябрь глава НАПК Корчак Наталья получила более 700 тыс. грн. Каждый месяц ей начислялся оклад – 35 тыс. грн, 50% от оклада – в виде надбавки за выслугу, 100% оклада – надбавка за интенсивность и еще 100% оклада в виде премии.

В июле и сентябре члены агентства получили по 250% премии, кроме оклада и надбавок.

Позже Корчак заявила, что сотрудники агентства работают в неполном составе и не в полный бюджетный период, поэтому есть соответствующее положение и правила о премировании. «Ничего незаконного в их действиях нет», - считает она.

Национальное антикоррупционное бюро начало анализировать информацию о том, что члены НАПК самостоятельно премировали себя в течение нескольких месяцев. 
Мария Пастернак, ForUm

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