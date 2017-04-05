Национальное агентство по предупреждению коррупции признало уважительной причиной несвоевременного представления декларации ненадлежащее функционирование Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщает пресс-служба НАПК.
В Агентстве подчеркнули, что период ненадлежащего функционирования реестра будет определяться на основании информации администратора системы, то есть Государственного предприятия «Украинские специальные системы».
«Следовательно, при осуществлении контроля своевременности представления деклараций и/или решения вопроса о необходимости составления протокола об административном правонарушении уполномоченные лица НАПК учтут факт ненадлежащего функционирования реестра», – говорится в сообщении.
Напомним, Единый государственный реестр электронных деклараций 28 марта временно прекратил работу.
Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что объяснить причины этого может только администратор реестра – госпредприятие «Украинские специальные системы», которое обеспечивает работу системы.
Агентство намерено подать в суд на государственное предприятие «Украинские специальные системы» («УСС») за некачественное выполнение обязанностей системного администратора системы электронных деклараций.
Глава НАПК также призвала Верховную Раду организовать проведение международного аудита деятельности ведомства.
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