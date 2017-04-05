Трипольская теплоэлектростанция (Украинка, Киевская область) в среду прекратила производство электроэнергии с целью экономии антрацитового угля.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой руководителя пресс-службы компании Оксану Егорову.

«Трипольская ТЭС не работает с целью экономии топлива. Остановка произошла по указанию диспетчера НЭК «Укрэнерго», - сообщила она.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, 3 апреля на складах Трипольской ТЭС находилось 36,8 тыс. тонн антрацитового угля.

Последние дни до остановки Трипольская ТЭС работала одним блоком.

В среду блоки Трипольской ТЭС были заявлены для работы, но системный оператор решил их не задействовать для покрытия нагрузки в энергосистеме.

Напомним, 16 марта Кабинет Министров на месяц продлил действие чрезвычайного положения (чрезвычайных мер) на рынке электрической энергии из-за прекращения поставок антрацитового угля из неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей.