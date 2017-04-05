Президент Петр Порошенко недоволен результатами борьбы с коррупцией в Украине.
Об этом в Тwitter сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
«Мы создали независимую антикоррупционную инфраструктуру. Сейчас мы создаем новый Верховный суд. Но антикоррупционными результатам я не доволен», - процитировал слова Президента Цеголко.
Напомним, Международный валютный фонд считает, что создание новых антикоррупционных органов в Украине пока не дало результата.
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