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Сегодня, 5 апреля, в 00:00 остановлена работа ДТЭК Приднепровская ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что станция использует остановку для формирования резервных запасов угля.

По состоянию на 5 апреля на складе ТЭС остается около 30 тыс. тонн угля исключительно как минимально необходимый резервный запас топлива. В случае возникновения внештатной ситуации в энергетической системе Украины по команде диспетчера энергосистемы, Приднепровская ТЭС сможет включиться в работу, сообщает РБК-Украина.

«К сожалению, поставки проектного угля с Донбасса остановлены вследствие блокады», - сообщил директор Приднепровской ТЭС Сергей Дегтяренко.

По его словам, для обеспечения готовности работать в энергосистеме Украины ДТЭК уже законтрактовала судовую партию угля из ЮАР.

Напомним, 5 апреля Трипольская теплоэлектростанция (Украинка, Киевская область) прекратила производство электроэнергии с целью экономии антрацитового угля.

Как известно, 16 марта Кабинет Министров на месяц продлил действие чрезвычайного положения (чрезвычайных мер) на рынке электрической энергии из-за прекращения поставок антрацитового угля из неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей.
ForUm

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