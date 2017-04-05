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Россия пытается разорвать связи Донбасса с Украиной и уничтожить Минские соглашения.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Расмуссеном.

«Россия делает дальнейшие шаги, чтобы разорвать связи Донбасса с Украиной и подорвать Минские соглашения», - отметил он, сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко подчеркнул, что Россия уничтожает Минские соглашения «путем признания фейковых документов, фейковых государств, захвата украинского собственности на оккупированной территории, установления рублевой зоны и осуществления других мер, чтобы официально признать эти территории».

Напомним, в Кремле ситуацию с реализацией положений Минских договоренностей оценивают как фиаско.

 
ForUm

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