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Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной около 18 тысяч военнослужащих и большое количество военной техники.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Руснак в ходе заседания межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве, сообщает Укринформ.

«На территории Российской Федерации в непосредственной близости к границе Украины на сегодняшний день развернуты подразделения российских Вооруженных сил численностью свыше 18 000 военнослужащих, около 1 370 танков и боевых бронированных машин, около 300 артиллерийских систем и систем залпового огня, около 700 боевых самолетов и вертолетов, 24 боевых кораблей», - рассказал он.

Руснак отметил, что Россия испытает в Украине новые формы и способы ведения боевых действий, новейшие образцы вооружения и военной техники.

Так, по его словам, до конца 2018 года генеральный штаб Вооруженных сил России планирует полностью развернуть 20-ю и 8-ю армии в Воронежской и Ростовской областях.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия намерена завершить развертывание в этом году трех дивизий на границе с Украиной. 
ForUm

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