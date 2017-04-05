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Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак призвала Верховную Раду организовать проведение международного аудита деятельности ведомства.

Об этом она написала в Facebook.

«Понимая тот общественный резонанс, который возник в последнее время вокруг отдельных направлений деятельности Нацагентства, стало понятно, что только экспертное заключение относительно нашей деятельности сможет доказать беспочвенность всех упреков в наш адрес», - отметила Корчак.

По ее словам, 3 апреля в Верховную Раду Украины, как единый орган, которому по закону подконтрольно и подотчетно агентство, было направлено обращение с просьбой организовать проведение независимой внешней оценки (международного аудита) эффективности функционирования НАПК и работы реестра е-деклараций.

«В комиссию предлагаю включить народных депутатов Украины, международных экспертов, представителей институтов гражданского общества, а также отечественных специалистов в сфере предотвращения коррупции», - написала Корчак.

По ее мнению, также будет уместным привлечение в состав такой комиссии представителей посольств и представительства Европейского Союза в Украине.

«Убеждена: до выводов независимого международного аудита принятия каких-либо изменений в закон в части НАПК будет преждевременным и недальновидным. Вполне вероятно, что такие действия могут поставить агентство в прямую зависимость от тех органов и структур, которые сегодня не заинтересованы в нашей деятельности», – резюмировала глава Нацагентства.

Напомним, в конце марта премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства посоветовал руководству НАПК написать заявления об отставке.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что если руководство Национального агентства по предотвращению коррупции не уйдет в отставку добровольно, то это может быть осуществлено через изменения в законодательство.

Корчак заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина. 
ForUm

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