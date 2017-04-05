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Украина взяла на себя обязательство перед Международным валютным фондом до конца августа 2017 года ввести абонентскую плату за распределение газа. Об этом говорится в меморандуме с МВФ.

«До конца июля 2017 мы… применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы - все изменения вступят в силу с 1 мая 2017 (новый структурный маяк)», – говорится в документе.

«Также, до конца сентября 2017 года мы внесем дальнейшие изменения в постановление Кабинета Министров №758, которыми отделим тарифы на поставку и распределение газа цены на газ как товара», – подчеркивается в меморандуме.

Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела в действие с 1 апреля абонентскую плату за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

Президент Петр Порошенко заявил, что решение об абонентской плате за газ должно быть приостановлено.

Позже НКРЭКУ решила приостановить это решение на следующие три месяца, и до начала отопительного сезона 2017-2018 годов стоимость газа для потребителей изменяться не будет. 
ForUm

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