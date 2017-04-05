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Ориентировочно с 11 апреля, после завершения отопительного сезона в регионе, будет остановлена работа Криворожской ТЭС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

По его словам, технологическая возможность остановки «антрацитовых» энергоблоков ТЭС после завершения отопительного сезона была разработана «Укрэнерго» совместно с генерирующими компаниями и Минэнергоугля по поручению, предоставленному на совещании у вице-премьер-министра Владимира Кистиона 30 марта.

«Мы тщательно просчитали все аспекты устойчивости энергосистемы, совместно с генерирующими компаниями разработали план безаварийного отключения энергоблоков, и сейчас полностью готовы к сценарию с «отключением» блоков, работающих на угле антрацитовой группы», – подчеркнул Ковальчук.

Напомни, сегодня, 5 апреля, прекратили работу две ТЭС – Трипольская, с целью экономии антрацитового угля, и Приднепровская, из-за блокады поставок угля с оккупированного Донбасса. 

6 апреля приостановит свою работу Змиевская теплоэлектростанция («Центрэнерго», Харьковская область).
ForUm

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