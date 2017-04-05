Кабинет Министров взял обязательство перед Международным валютным фондом отменить решение, позволяющее людям, которые не получают субсидии, воспользоваться рассрочкой для оплаты жилищно-коммунальных услуг

Об этом говорится в меморандуме с МВФ.

«Мы также отменим схемы, по которым домохозяйства, которые не получают субсидии, могли осуществлять оплату за отопление в течение 12 месяцев («в рассрочку») (постановления Кабинета Министров №№ 630 и 357) с 1 мая 2017 года», – говорится в документе.

Как ранее сообщал ForUm, 19 октября 2016 года Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее людям, которые не охвачены программой жилищных субсидий, воспользоваться 12-месячной рассрочкой для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В свою очередь МВФ выступил за отмену этого решения.