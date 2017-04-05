Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил создать специальную рабочую группу с участием представителей Министерства экономического развития и торговли, Антимонопольного комитета и депутатского корпуса для изучения ситуации на рынке газа, рынке услуг по доставке газа и устранения любых, прежде всего частных, монополий, которые работают в этой сфере.

Соответствующее поручение глава правительства объявил во время заседания Кабинета Министров, в котором приняли участие представители фракции «Радикальной партии» Украины во главе со своим лидером Олегом Ляшко, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Обращаясь к премьер-министру, Ляшко отметил, что сегодня рынок доставки топлива потребителям крайне монополизирован, и эта ситуация требует немедленного вмешательства власти, в частности Кабинета Министров. «Мы обращаемся к правительству и лично к премьер-министру принять решение, дать поручение, рассмотреть (ситуацию) и выбросить коррупцию с газового рынка. Я прошу отреагировать на наше обращение», - сказал народный депутат.

Отвечая парламентарию, глава правительства сказал: «Я даю поручение первому вице-премьер-министру создать группу, мы привлечем к ней народных депутатов, все необходимые министерства, Министерство экономического развития и торговли и Антимонопольный комитет, чтобы разобраться объективно с этим вопросом».

Гройсман добавил, что в свое время правительство отменило все сделки на рынке продажи газа и одновременно обеспечило поддержку 7,5 млн украинских семей. «Сегодня нужно бороться за доходы. Хочу заверить в том, что я слышу людей. Но слышать - мало. Надо не только услышать, но и понять людей. И я концентрируюсь над тем, чтобы изменить ситуацию в стране», - подчеркнул премьер и добавил, что цель обновления страны – это то, что может объединить разные политические силы.