Генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.

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Полиция Киевской области освободила начальника департамента энергоснабжения «Укрзализныци» Валерия Людмирского, которого похитители 8 месяцев удерживали в заложниках ради выкупа в размере 10 миллионов евро.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменения в статью 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Президент Петр Порошенко не допустит ревизии обязательств Украины, которые были реализованы для получения безвизового режима с Евросоюзом.

В Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое украинских военнослужащих.

Клинико-экспертная комиссия Министерства здравоохранения Украины не подтвердила диагноз, установленный отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в клинической больнице «Феофания».

Правительства Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова в рамках саммита Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ подписали протоколы о создании ЗСТ и взаимном признании результатов таможенных процедур.

Страны Европейского Союза в прошлом году в основном уменьшили показатель отказов украинцам в шенгенских визах.

Сегодня, 27 марта, в Париже начались устные слушания по иску «Ощадбанка» к Российской Федерации об утрате активов в оккупированном Крыму из-за незаконных действий РФ.

В Администрации Президента Украины считают, что Россия реализовывает на Донбассе приднестровский сценарий. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

Разминирование в Балаклее и населенных пунктах района завершено.

Правоохранители задержали злоумышленника, который 2 марта угнал маршрутку в Киеве и ранил сотрудника полиции.

Причинами аварии на шахте «Степная» во Львовской области является несоответствие работы системы безопасности УТАС; несоблюдение норм проветривания в шахте; отсутствие разрешительной документации на выполнение опасных работ, срок которой был прекращен еще 14 ноября 2016 года.

За минувшие сутки члены НВФ 88 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате трое военных погибли, восемь получили ранения.