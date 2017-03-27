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В Администрации Президента Украины считают, что Россия реализовывает на Донбассе приднестровский сценарий. Об этом в интервью Сегодня заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

«Москвой реализуется, по сути, так называемый приднестровский сценарий. Но в отличие от Приднестровья, по нашим прогнозам, Россия на Донбассе не заинтересована в прекращении военных действий, обстрелов, провокаций, диверсий. С помощью эскалации напряжения она пытается дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в стране, создать так называемую «контролируемую нестабильность», чтобы не дать Украине создать положительный фон для активного и успешного проведения реформ», - отметил он.

По его словам, для России нужен постоянный очаг нестабильности, что она на сегодняшний день и осуществляет на Донбассе.

«Мы будем делать все возможное, чтобы скоординировать и мобилизовать глобальную проукраинскую коалицию, осуществить давление на Москву для демонстрации политической воли выполнять Минские договоренности. И, конечно же, мы продолжаем продвигать процесс деоккупации Крыма», - подытожил Елисеев.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет в наличии никаких прописанных сценариев интеграции самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в свой состав, а гипотетические рассуждения на этот счет невозможны.
ForUm

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