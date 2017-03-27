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Клинико-экспертная комиссия Министерства здравоохранения Украины не подтвердила диагноз, установленный отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в клинической больнице «Феофания», сообщили ForUm’у в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро. 

Отмечается, что соответствующие выводы комиссии по оценке качества оказания медицинской помощи подозреваемому в условиях больницы «Феофания» предоставлены НАБУ 27 марта.

«В частности, в выводах отмечается, что врачи «Феофании» систематически и необоснованно преувеличивали тяжесть состояния здоровья главы ГФС. Объективных оснований для установления указанного ранее диагноза, по мнению комиссии Минздрава, у врачей «Феофании» не было. Члены комиссии выявили также нарушения при выписке пациента из этого лечебного учреждения», – говорится в сообщении.
 
Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. Однако 4 марта кардиологи заявили, что у Насирова гипертония и неотложная помощь ему не нужна.

4 марта подозреваемого вывезли с территории «Феофании» для проведения объективной оценки его состояния здоровья. Однако на территории Института кардиологии им. Стражеско некоторые народные избранники в течение двух часов блокировали вход в реанимационное отделение.

7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.
ForUm

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