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Правоохранители задержали злоумышленника, который 2 марта угнал маршрутку в Киеве и ранил сотрудника полиции.

Как сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, мужчину задержали в Фастове Киевской области.

«Злоумышленника, который угнал маршрутку в Киеве, полиция сегодня задержала в Фастове», - написал он в Twitter.

 


 

По словам Князева, злоумышленник – 29-летний житель Киевской области, освободившийся по «закону Савченко».

Напомним, 2 марта патрульным поступило сообщение о подозрительном мужчине с большим рюкзаком.

Когда правоохранители приблизились, он бросил сумку и дворами многоэтажек побежал на улицу Малышко. Там злоумышленник забежал в маршрутное такси, пригрозил водителю оружием и приказал ехать. Когда автобус тронулся, неизвестный через лобовое стекло выстрелил в сторону патрульных, которые начали его преследование. В этот момент водитель и пассажиры выбежали на улицу.

Злоумышленник сел за руль и поехал. При этом он продолжал стрелять в патрульных. Правоохранители применили в ответ табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения.

По дороге злоумышленник столкнулся с легковым автомобилем, но продолжил движение.

Вскоре он остановился в частном секторе, бросил маршрутку и начал убегать. На станции городской электрички он ранил в ногу сотрудника полиции, который пытался его задержать.
ForUm

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