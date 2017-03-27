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Президент Петр Порошенко не допустит ревизии обязательств Украины, которые были реализованы для получения безвизового режима с Евросоюзом. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

По его словам, речь идет о решении Комитета Верховной Рады изъять из проекта нового Трудового кодекса «так называемые антидискриминационные нормы».

«Решение парламентского комитета исключить из проекта нового Трудового кодекса так называемые антидискриминационные нормы Глава государства считает ошибочным и даже провокационным», - отметил он.

«Порошенко заверил наших партнеров по дипломатическим каналам, что такая позиция комитета не найдет поддержки ни в Верховной Раде, ни тем более со стороны Президента. Украина выполняла, выполняет и будет выполнять все свои обязательства», - добавил Цеголко.

Напомним, 5 ноября 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Трудового кодекса (№1658), но тогда депутаты не поддержали поправку о запрете дискриминации в трудовой сфере.

15 марта Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения поддержал подготовленный ко второму чтению проект Трудового кодекса Украины и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом как закон.
ForUm

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