Страны Европейского Союза в прошлом году в основном уменьшили показатель отказов украинцам в шенгенских визах.

Об этом сообщает ЕвроПравда со ссылкой на соответствующую статистику Еврокомиссии.

При этом, например, уровень отказов Бельгии, Германии и Нидерландов превышает 5%, однако все эти страны уменьшили показатели отказов и одновременно – нарастили долю многократных виз, то есть динамика – положительная (две последние страны даже вошли в число лидеров по динамике улучшения визовой практики в Украине).

Несмотря на то, что ряд стран, таких как Австрия, Италия, Испания, Финляндия имеют низкую долю мультивиз, все они уменьшили количество отказов. Так Австрия отказывала лишь в 0,9% случаях, что является одним из самых низких показателей отказов в целом, а Италия, ранее известная своей жесткой визовой практикой, уменьшила количество отказов до 2%.

Однако меньше всего отказывали украинцам прошлого года в посольстве Литвы – лишь 0,2% заявителей.

«Похоже, литовский МИД решил компенсировать Украине неоправданную задержку с введением безвизового режима, которая произошла по вине самого ЕС» - отмечается в статье.

Напомним, Европейский парламент запланировал дебаты о предоставлении безвизового режима Украине на 5 апреля, а на следующий день состоится голосование.