За минувшие сутки члены НВФ 88 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате трое военных погибли, восемь получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По данным штаба, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении. Центрами огневого противостояния были Широкино и Водяное, защитников которых враг обстреливал из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Широкино по морским пехотинцам бил танк и вели огонь снайперы. Из минометов калибра 120 мм враг обстреливал защитников Гнутово, Павлополя, Лебединского и Талаковки. Из вооружения БМП НВФ били в районе Новотроицкого. Вблизи Красногоровки и Марьинки противник активно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

«Горячо вчера было и на донецком направлении, где по украинским воинам противник применил практически весь арсенал тяжелого вооружения», - говорится в сообщении.

По защитникам Троицкого НВФ стреляли из 152 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также минометы калибра 120 мм враг применил под Авдеевкой и Луганским. Из 82 мм минометов НВФ обстреляли защитников Каменки, Верхнеторецкого и Авдеевки. Танк обстреливал наших защитников в районе Каменки, а БМП - опорные пункты вблизи Верхнеторецкого и Песков. Активизация вражеских снайперов наблюдалась вблизи Троицкого.

На Луганщине из ПТРК противник обстрелял военных, которые ведут оборону Новозвановки. По защитникам Новоалександровки, Катериновки и Крымского НВФ стреляли из гранатометов.

Кроме того, из РСЗО «Град-П» НВФ обстреляли вчера жилые кварталы Авдеевки.

«Чтобы подавить огневую активность противника наши подразделения открывали ответный огонь», - подытожили в штабе.