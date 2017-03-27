Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменения в статью 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции».
Об этом сообщается на страничке соответствующего закона на сайте Верховной Рады.
Согласно этой информации, закон возвращен с подписью Главы государства сегодня.
Напомним, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью 3 закона Украины «О предотвращении коррупции» (№6172), обязав представителей общественных объединений подавать е-декларации и освободив от этого некоторые категории военнослужащих.
Сегодня, 27 марта, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал и направил данный закон на подпись Президенту.
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