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Сегодня, 27 марта, в Париже начались устные слушания по иску «Ощадбанка» к Российской Федерации об утрате активов в оккупированном Крыму из-за незаконных действий РФ, сообщает пресс-служба банка. 

Отмечается, что в состав титулованного арбитражного трибунала входят: Дэвид Ей.Ар.Уильямс - королевский адвокат (председательствующий), судья Чарльз Ен. Брауер и Хьюго Перезкано Диаз.


От «Ощадбанка» в слушаниях принимают участие: Андрей Пышный - председатель правления, Андрей Пожидаев - директор департамента реструктуризации задолженности и взыскания, Ирина Мудрая - начальник управления реструктуризации задолженности, Ирина Киреева - заместитель начальника управления реструктуризации задолженности. Позицию «Ощадбанка»  представляют внешние юридические советники - компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP и украинская юридическая фирма «Астерс».

По информации банка, слушания проходят в помещении Международной торгово-промышленной палаты (ICC). Ожидается, что они продлятся до трех дней. Представители РФ отказались от участия в слушаниях, хотя они были должным образом проинформированы.

«Ощадбанк» прилагает все усилия, чтобы сформировать сильную позицию и полностью представить свой иск против Российской Федерации. В материалах дела более 4 тыс. страниц, а доказательная база содержит полное и аргументированное подтверждение юридической позиции банка. Иск «Ощадбанка» – первый иск об утрате активов в Крыму, который будет заслушан не только относительно юрисдикции, а также по сути и оценке потерь», - отметил председатель правления банка Андрей Пышный.

Сумма требований включает как стоимость потери активов, так и стоимость потери бизнеса, и составляет более 1 млрд. Долл. США.

После завершения устных слушаний ожидается, что Трибунал перейдет к обсуждению и принятию решения, что займет определенное время.

Напомним, в августе 2016 года «Ощаднбанк» подал исковое заявление к России по активам во временно оккупированном Крыму на 1 млрд долларов. 
ForUm

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