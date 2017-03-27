Правительства Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова в рамках саммита Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ, который проходит впервые на уровне глав правительств в Киеве подписали протоколы о создании ЗСТ и взаимном признании результатов таможенных процедур, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Подписание документов состоялось в присутствии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, премьер-министра Республики Молдова Павла Филипа и вице-премьер-министра Азербайджанской Республики Исмета Дурсун оглы Абасова.

«Важно, что мы сегодня подписали ряд документов, которые позволят нам уже в 2017 году полноценно ввести зону свободной торговли в рамках наших государств. Это благоприятно скажется на развитии наших национальных экономик, углубит наше сотрудничество», - подчеркнул Гройсман.

«Эти документы - смелый шаг по улучшению нашего экономического сотрудничества», – подчеркнул глава украинского правительства.

Он также отметил, что протокол между таможенными администрациями государств – членов ГУАМ о взаимном признании отдельных результатов таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через государственные границы стран – членов ГУАМ, позволит упростить таможенные процедуры для обеспечения высокого качества внедрения зоны свободной торговли между государствами.

«Этот протокол, я считаю, будет хорошим шагом, когда мы в сотрудничестве будем признавать все таможенные процедуры наших стран. Это улучшит, ускорит процесс нашего сотрудничества», - подчеркнул премьер-министр Украины.