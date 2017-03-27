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Причинами аварии на шахте «Степная» во Львовской области является несоответствие работы системы безопасности УТАС; несоблюдение норм проветривания в шахте; отсутствие разрешительной документации на выполнение опасных работ, срок которой был прекращен еще 14 ноября 2016 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время брифинга, подводя итоги работы комиссии, сообщает пресс-служба Минрегиона.

«Мы детально проанализировали работу шахты «Степная», начиная с 25 февраля 2017 года, и определили основные причины трагедии. Это: несоответствие работы системы безопасности УТАС; несоблюдение норм проветривания в шахте; отсутствие разрешительной документации на выполнение опасных работ, срок которой был прекращен еще 14 ноября 2016 года. Эти выводы будут указаны в рекомендациях по проверке всех шахт Украины и рассмотрены на ближайшем заседании правительства», - сообщил Зубко.

Он отметил, что проблема отсутствия разрешительной документации есть и на другой шахте ГП «Львовуголь» - Червоноградской.

По результатам работы правительственной комиссии будет создана отдельная рабочая группа из специалистов как комиссии, так и экспертов институтов для проверки возможностей работы систем УТАС на других шахтах угольной отрасли Украины.

Среди других причин трагедии Зубко назвал повышенный уровень метана в шахте, несоответствие кабельной продукции техническим требованиям, проведение в полном объеме инструктажа и обучения персонала, а также вопросы финансирования шахты «Степная», включая блокировку счетов.

Вице-премьер отметил, что уже осуществлены все выплаты семьям погибших и пострадавшим. «Из резервного фонда выплачены средства в размере 5,725 тыс. гривен, из Фонда социального страхования – 1,9 млн, а также из местного бюджета», - отметил Зубко.

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м в результате взрыва произошел обвал горной породы.

По официальным данным, на шахте работало 172 горняка, на аварийном участке – 34 горняка, из которых 8 погибли. По факту гибели шахтеров открыто уголовное дело.
ForUm

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