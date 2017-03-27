В Польше девятерых граждан Украины арестовали за подпольное производство сигарет, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра пограничной службы Польши.

Сообщается, что ранее на горячем во время производства сигарет были задержаны девять украинцев в возрасте от 23 до 59 лет.

По данному делу задержаны еще пятеро граждан Польши, которые занимались контрабандой, производством и распространением нелегальных сигарет на в странах Европейского союза, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, пограничники ликвидировали подпольную табачную фабрику и конфисковали 3,5 млн сигарет и 14,5 тонн резаного табака. Ущерб бюджету Польши оценивается в 21 млн злотых (около 5 млн долларов).

Также сообщается, что суд предварительно арестовал украинцев на три месяца, им грозит до 5 лет лишения свободы и высокие штрафы.