Разминирование в Балаклее и населенных пунктах района завершено. Об этом сообщила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная в Facebook.

«Всего было изъято около 1000 взрывоопасных предметов. В Балаклее работает комиссия по устранению последствий чрезвычайного происшествия», - отметила она.

По словам Светличной, электроснабжение восстановлено у 95% абонентов, которые были отключены. «По остальным есть серьезные разрушения энергосети, аварийные бригады работают в усиленном режиме», - добавила глава ОГА.

Она также подчеркнула, что возобновить газоснабжение во всех населенных пунктах района планируется в течение 2-3 дней. «Работы активно проводятся, в некоторых селах газоснабжение уже восстановлено, завтра начнется подключение города», - сообщила Светличная.

Кроме того, по ее информации, проводится экспертная оценка повреждений жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, определяются объемы разрушений. Ремонтными бригадами уже начаты работы по восстановлению поврежденных жилых зданий.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

В результате происшествия погибла женщина.

24 марта пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.