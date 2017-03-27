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В Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По предварительной информации, во время выполнения задач, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, погибли два военнослужащих одной из механизированных бригад, подразделение которой расположено недалеко от населенного пункта Новолуганское Донецкой области.

В штабе подчеркнули, что обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, за минувшие сутки члены НВФ 88 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате трое военных погибли, восемь получили ранения. 

 

 
ForUm

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