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Сегодня, 27 марта, в Балаклее Харьковской области возобновлено теплоснабжение. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная.

«Балаклея подключена к системе теплоснабжения! Сейчас все 6 котельных города работают в обычном режиме», – отметила она.

Также, по словам Светличной, началось подключение абонентов к системе газоснабжения. «Газ подан уже для почти 30% абонентов, планируем завершить этот процесс до среды (за исключением аварийных домов)», – подчеркнула она.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов погибла женщина, еще одна – ранена.

В пятницу, 24 марта, пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

По состоянию на утро понедельника, 27 марта, в Балаклею вернулись 12 тысяч жителей.

В городе Балаклея и селах, пострадавших от ЧС, повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом (114 частных и 117 многоквартирных), 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада. 
ForUm

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