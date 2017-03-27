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Генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском. Об этом сообщает Inforesist.

Павлоградский суд признал Назарова виновным по ч.3 ст. 425 УК. В то же время суд не лишил его звания генерал-майора.

Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны. Но компенсации получат только самые близкие родственники — родители и жены.

Размер компенсации — по 500 тыс. грн в пользу родственников погибших.

Суд учел, что раньше Назаров не был судим и имеет позитивную характеристику по месту службы.

Также он может просить о помиловании или подать апелляцию на данное решение.

Напомним, 14 июня 2014 года около 1:10 при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

18 ноября 2014 года генерал-майору Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктору Назарову было вручено подозрение в служебной халатности.  Он свою вину не признал.

Позже лидеру «ЛНР» Игорю Плотницькому и двум членам незаконных вооруженных формирований Андрею Патрушеву и Александру Гурєєву следователи УСБУ в Днепропетровской области заочно сообщили о подозрении в совершении теракта в отношении самолета Ил-76. 
ForUm

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