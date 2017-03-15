СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО. Решение уже вступило в силу.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перекрытие транспортных путей в направлении ОРДЛО не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта.
Президент Петр Порошенко считает, что блокада уничтожила Украину на Донбассе.
Национальный банк Украины предлагает СНБО ввести в отношении украинских «дочек» банков с государственным капиталом Российской Федерации санкции в виде запрета вывода капитала за пределы Украины.
Вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла утреннее заседание парламента из-за того, что в сессионный зал пришли бойцы Национальной гвардии и сотрудники Национальной полиции, участвовавшие в конфликте между участниками блокады Донбасса и правоохранителями. В связи с этим нардепы хотят лишить Сыроид должности вице-спикера парламента за то, что она не позволила силовикам выступить.
В компании олигарха Рината Ахметова «ДТЭК» заявили о потере управления предприятиями, расположенными на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей.
Металлургическая группа «Метинвест» заявляет о потере контроля над деятельностью своих предприятий на временно неконтролируемой территории Украины.
Европарламентарии выступают за введение дальнейших персональных санкций против лиц, причастных к нарушению прав человека на оккупированных Россией территориях Украины.
Генпрокурор Юрий Луценко допускает, что события в Славянске приведут к предъявлению подозрения нардепу Владимиру Парасюку.
В Молдове суд продлил срок содержания под стражей судьи Николая Чауса.
Суд отпустил бывшего заместителя главы НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу из-под стражи.
Вселенский патриарх Варфоломей I заявляет, что материнская церковь Константинополя поможет Украине получить объединенную церковь.
Крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair с 30 октября 2017 года откроет 11 рейсов из Киева и Львова.
Канадская компания Maritime Launch Services объявила о планах построить космодром в провинции Новая Шотландия, с которого будут запускать украинские ракеты «Циклон 4М».
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