СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО. Решение уже вступило в силу.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перекрытие транспортных путей в направлении ОРДЛО не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта.

Президент Петр Порошенко считает, что блокада уничтожила Украину на Донбассе.

Национальный банк Украины предлагает СНБО ввести в отношении украинских «дочек» банков с государственным капиталом Российской Федерации санкции в виде запрета вывода капитала за пределы Украины.

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла утреннее заседание парламента из-за того, что в сессионный зал пришли бойцы Национальной гвардии и сотрудники Национальной полиции, участвовавшие в конфликте между участниками блокады Донбасса и правоохранителями. В связи с этим нардепы хотят лишить Сыроид должности вице-спикера парламента за то, что она не позволила силовикам выступить.

В компании олигарха Рината Ахметова «ДТЭК» заявили о потере управления предприятиями, расположенными на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей.

Металлургическая группа «Метинвест» заявляет о потере контроля над деятельностью своих предприятий на временно неконтролируемой территории Украины.

Европарламентарии выступают за введение дальнейших персональных санкций против лиц, причастных к нарушению прав человека на оккупированных Россией территориях Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко допускает, что события в Славянске приведут к предъявлению подозрения нардепу Владимиру Парасюку.

В Молдове суд продлил срок содержания под стражей судьи Николая Чауса.

Суд отпустил бывшего заместителя главы НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу из-под стражи.

Вселенский патриарх Варфоломей I заявляет, что материнская церковь Константинополя поможет Украине получить объединенную церковь.

Крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair с 30 октября 2017 года откроет 11 рейсов из Киева и Львова.

Канадская компания Maritime Launch Services объявила о планах построить космодром в провинции Новая Шотландия, с которого будут запускать украинские ракеты «Циклон 4М».