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Европарламентарии выступают за введение дальнейших персональных санкций против лиц, причастных к нарушению прав человека на оккупированных Россией территориях Украины.

Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента «Украинские политические заключенные в России та ситуация в Крыму», которую депутаты проголосуют в четверг, сообщает Укринформ.

«Европарламент призывает к введению последующих ограничительных мероприятий, включая замораживание активов в банках ЕС относительно лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека», - отмечено в проекте документа.

В этой связи в ЕП призывают Москву немедленно освободить и вернуть всех противоправно заключенных украинских граждан, которых удерживают на территории России, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Европарламент также отмечает особую ответственность российского руководства в прекращении военных действий на Донбассе, освобождении и обмену заложниками.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В суде ООН в начале марта состоялись публичные слушания по иску Украины против России.
ForUm

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