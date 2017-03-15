также в разделеЭкономика
В Украине на 10 работающих приходится 9 пенсионеров 11
Еще два российских банка начали принимать «паспорта» «Л/ДНР» 30
НБУ предлагает ввести санкции против «дочек» российских банков 25
Гройсман: Одесская таможня выполнила месячный план за 5 дней 57
ДТЭК заявляет о потере контроля над предприятиями в ОРДЛО 95
Турчинов: Все грузовые перевозки через линию разграничения перекрыты 182
Лоукостер Ryanair откроет 11 рейсов из Киева и Львова 112
СНБО дал Нацбанку и СБУ сутки на проверку банков с капиталом РФ 508
СНБО решил прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения 143
«Сбербанк» ввел ограничения на выдачу наличных 105
Турция запретила своим судам посещать Крым 56
Минфин назвал дату публикации меморандума с МВФ 87
Арбузов предлагает отказаться от сотрудничества с МВФ 71
Рада ратифицировала соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой 72
СМИ: Скандал с банками Бахматюка получил продолжение 129
Кения решила закупить 450 тысяч тонн украинской кукурузы 50
Кубив: Нынешний меморандум с МВФ не отличается от предыдущих 38
Крупнейший лоукостер Европы заходит в Украину 168

Национальный банк Украины предложил Совету национальной и безопасности и обороны  ввести в отношении украинских «дочек» банков с государственным капиталом Российской Федерации санкции в виде запрета вывода капитала за пределы Украины. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель главы Нацбанка Яков Смолий, сообщает 112 Украина.

«Применение таких санкций означает запрет осуществления любых финансовых операций в пользу материнских банков: это предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, покупка ценных бумаг, размещение средств на корсчетах и другие подобные операции. Это также запрет выплаты дивидендов, процентов, возврата межбанковских кредитов, средств с корсчета и субординированного долга. Также предлагаем запретить распределение прибыли и распределение капитала», – сказал он.

По словам зампредседателя правления НБУ Екатерины Рожковой, на сегодняшний день у банков с государственным российским капиталом в структуре обязательств очень значительная часть заимствований, которые они получили от своих материнских структур.

«Эта санкция предусматривает, что возврат межбанковских средств материнским структурам, возврат субординированных долгов, уплата процентов за пользование этими средствами, распределение капитала в любой форме запрещены. То есть, фактически, в этих банках хранятся ресурсы», - пояснила она.

Напомним, что в течение нескольких дней банки с российской долей в капитале подвергались нападениям по всей Украине.

Из-за этого дочерний украинский банк «Сбербанка» России ввел ограничения на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года