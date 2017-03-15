Национальный банк Украины предложил Совету национальной и безопасности и обороны ввести в отношении украинских «дочек» банков с государственным капиталом Российской Федерации санкции в виде запрета вывода капитала за пределы Украины. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель главы Нацбанка Яков Смолий, сообщает 112 Украина.

«Применение таких санкций означает запрет осуществления любых финансовых операций в пользу материнских банков: это предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, покупка ценных бумаг, размещение средств на корсчетах и другие подобные операции. Это также запрет выплаты дивидендов, процентов, возврата межбанковских кредитов, средств с корсчета и субординированного долга. Также предлагаем запретить распределение прибыли и распределение капитала», – сказал он.

По словам зампредседателя правления НБУ Екатерины Рожковой, на сегодняшний день у банков с государственным российским капиталом в структуре обязательств очень значительная часть заимствований, которые они получили от своих материнских структур.

«Эта санкция предусматривает, что возврат межбанковских средств материнским структурам, возврат субординированных долгов, уплата процентов за пользование этими средствами, распределение капитала в любой форме запрещены. То есть, фактически, в этих банках хранятся ресурсы», - пояснила она.

Напомним, что в течение нескольких дней банки с российской долей в капитале подвергались нападениям по всей Украине.

Из-за этого дочерний украинский банк «Сбербанка» России ввел ограничения на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента.