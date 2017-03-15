Вселенский патриарх Варфоломей I заявляет, что материнская церковь Константинополя поможет Украине получить объединенную церковь. Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Стамбуле, сообщает пресс-служба правительства.

Гройсман высоко оценил ведущую роль Вселенского Патриархата и лично Варфоломея I по поддержке единства украинского православия.

"Мы придаем огромное значение нашему сотрудничеству. Украинцы стремятся к единой церкви и ваша роль чрезвычайно важна, - подчеркнул он. - Мы полны глубокого уважения к Вашему Святейшеству за вашу поддержку единства украинского православия".

В свою очередь Вселенский Патриарх поблагодарил «украинцев за их глубокую веру и верность в церковь». «Мы молимся за то, чтобы украинский народ объединился в одной церкви, - отметил Варфоломей I. - Материнская церковь Константинополя поможет вам получить такую ​​объединенную церковь».

«Мы можем быть оптимистами относительно будущего», - добавил он.

Гройсман поблагодарил Вселенского Патриарха за внимание и усилия в урегулировании текущей ситуации в Украине и поддержку украинского народа в условиях российской агрессии.