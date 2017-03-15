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Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид закрыла утреннее заседание парламента из-за того, что в сессионный зал пришли бойцы Национальной гвардии и сотрудники Национальной полиции.

Как передает корреспондент ForUm’а, депутаты не рассмотрели ни одного вопроса повестки дня сессии.

Следует отметить, что в начале заседания фракции «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» попросили объявить перерыв в работе парламента. После чего Сыроид объявила перерыв до 10:30.

По завершению перерыва ряд депутатов, в том числе от «Народного фронта» вышли к трибуне парламента. С трибуны выступил нардеп Юрий Береза с обращением к руководству парламента с тем, чтобы дать выступить представителям Национальной гвардии и Национальной полиции, которые пришли в сессионный зал рассказать о вчерашнем конфликте между участниками блокады оккупированного Донбасса и правоохранителями под Славянском. 

Он напомнил об инциденте, произошедшем вчера с одним из нардепов. «В чера в Краматорске один народный депутат сказал, что начальник краматорской полиции Александр Малыш, боец полка «Днепр-1», тяжело раненый в Иловайске, вернувшийся к жизни, пройдя подготовку полицейского и возглавивший полицию Краматорска... Народный депутат, прикрываясь своим мандатом, своим удостоверением, позволил себе бить сотрудников полиции. Я не знаю, куда мы должны дальше падать, и на какое дно.

Я знаю четко, что ни один нардеп не имеет права позволить себе распускать руки против тех, кто не защищен перед ним. Скажите, пожалуйста, начальник полиции Малыш, раненный, как ему защититься от народного депутата?», – сказал он.

«Сейчас я обращаюсь к главенствующему в зале пригласить полицейских в этот зал, чтобы они рассказали о том, что происходило вчера, как народный депутат позволяет вести себя в отношении правоохранителей. Там все люди, которые прошли войну... И поэтому я прошу, госпожа главенствующая, и предоставить право на выступление бойцам Национальной гвардии и представителям Национальной полиции». 

Однако, после выступления Березы вице-спикер закрыла утреннее заседание парламента.

Позже в кулуарах нардеп от фракции «Батькивщина» Александра Кужель, объясняя причину закрытия заседания, заявила, что в сессионный зал были заведены представители Нацгвардии, что, по ее словам, противоречит законодательству.

Напомним, во вторник, 14 марта, вечером через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, в том числе народный депутат Владимир Парасюк. Участники отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

В полиции заявили о 7 пострадавших правоохранителях.

Полиция Донецкой области обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям Парасюка. 

Прокуратура Донецкой области внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по факту избиения правоохранителей.
Мария Пастернак, ForUm

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