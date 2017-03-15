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Металлургическая группа «Метинвест» заявляет о потере контроля над деятельностью своих предприятий на временно неконтролируемой территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба группы.

«Вследствие требований руководства непризнанных республик о необходимости перерегистрации предприятий, находящихся в так называемых «ДНР» и «ЛНР», группа «Метинвест» заявляет о полной потере контроля над работой всех своих активов на временно неконтролируемой территории», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на предприятия группы «Метинвест» пришли неизвестные люди, которые потребовали перерегистрировать предприятия в юрисдикции непризнанных республик, а также начали инвентаризацию и опись имущества. В случае неповиновения они угрожали сотрудникам предприятий физической расправой. Так как «Метинвест» не может подвергать сотрудников риску и нарушать законодательство Украины, компания считает невозможным продолжать какую-либо хозяйственную деятельность на этих предприятиях.

Это заявление касается деятельности ЧАО «Енакиевский металлургический завод» (включая его Макеевский филиал – ЧАО «Макеевский металлургический завод»), ЧАО «Енакиевский коксохимпром», ЧАО «Харцызский трубный завод», ЧАО «Комсомольское рудоуправление», ЧАО «Краснодонуголь», ЧАО «Донецккокс» и Совместного украинско-швейцарского предприятия ООО «Метален».

«Трудовые отношения с работниками активов «Метинвеста» на неконтролируемой территории  будут урегулированы в рамках действующего украинского законодательства. Сотрудникам этих предприятий будут предложены варианты трудоустройства на предприятиях компании на контролируемой территории Украины: в Запорожье, Кривом Роге и Мариуполе», - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в компании олигарха Рината Ахметова «ДТЭК» заявили о потере управления предприятиями, расположенными на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей. Группа «Метинвест» также принадлежит Ахметову.
ForUm

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