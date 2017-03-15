Перекрытие транспортных путей в направлении ОРДЛО не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта. Об этом сообщили министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Решение не касается граждан и их личного имущества», - пояснил он, сообщает «Украинская правда».

«Касается товаров в промышленных объемах, а не колбасы в сумках для семьи», - уточнил он.

Напомним, сегодня, 15 марта, во время экстренного заседания СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.

Позже секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что все грузовые перевозки через линию разграничения перекрыты.