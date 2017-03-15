Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по итогам заседания Совета.

«Констатируя резкую эскалацию российской агрессии против Украины, насильственный захват украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, осознавая обострение угроз экономической и энергетической безопасности Украины, спровоцированное сознательными действиями террористов, и учитывая то, что РФ начала на государственном уровне признание «документов» самопровозглашенных республик, с целью защиты прав и свобод граждан Украины и обеспечения национальной безопасности Украины СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения», - приводит слова Турчинова пресс-служба СНБО.

По его словам, Кабмину поручено безотлагательно разработать и ввести план мероприятий по обеспечению безопасного и надежного функционирования топливно-энергетического и металлургического комплекса Украины, проанализировать негативное влияние на экономику и бюджет страны и принять меры по их минимизации.

«Министерству внутренних дел, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями и создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения», - добавил секретарь.

Также МВД, Нацполиции, Нацгвардии и СБУ было поручено принять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности и противодействию диверсионным и террористическим проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка.

Турчинов также отметил, что руководство Антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях должно принять исчерпывающие меры по нейтрализации возможных вооруженных провокаций.

Напомним, 1 марта Кабмин в рамках урегулирования ситуации с блокадой поставок угля из зоны АТО, организованной в январе текущего года несколькими политическими силами, принял предложенный Службой безопасности Украины порядок перемещения товаров через линию разграничения.

14 марта он вступил в силу.