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Украинские «дочки» госбанков России имеют 36 млрд грн обязательств перед физическими и юридическими лицами Украины. Об этом во время брифинга сообщила зампредседателя правления Национального банка Украины Екатерина Рожкова, сообщает 112 Украина.

«На сегодняшний день в этих банках сосредоточено 36 млрд грн обязательств перед юридическими и физическими лицами. Из них 21 млрд грн - это обязательства перед физическими лицами и 15 млрд гривен - это обязательства перед юридическими лицами», - рассказала она.

«В противоположность этому обязательству в указанных банках сосредоточено почти 150 млрд грн кредитного портфеля. То есть, обслуживание и погашение кредитного портфеля обеспечит выполнение этими банками обязательств перед клиентами», - сказала Рожкова.

Напомним, Национальный банк Украины предлагает СНБО ввести в отношении украинских «дочек» банков с государственным капиталом Российской Федерации санкции в виде запрета вывода капитала за пределы Украины.

 
ForUm

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