Народные депутаты хотят лишить нардепа от фракции «Самопомич» Оксану Сыроид должности вице-спикера парламента за то, что она закрыла утреннее заседание парламента, не дав выступить в сессионном зале представителям Национальной гвардии и Национальной полиции, участвовавших в конфликте между участниками блокады Донбасса и правоохранителями.

Об этом, передает корреспондент ForUm’а, в ходе брифинга заявил народный депутат от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

«Вице-спикер Сыроид испугалась той правды, которая будет звучать от непосредственных участников событий, которые защищали правопорядок в зоне АТО. Она испугалась того, что те деструктивные действия депутатов от «Самопомочи», внефракционных наконец-то, станут известны обществу. И поэтому, пугаясь этой правды, прикрываясь надуманными причинами для закрытия парламента, закрыла заседание», - сказал он.

Тетерук назвал ее поведение позорным. «В парламенте мы будем рассматривать вопрос относительно лишения ее этой должности. Мы будем высказывать ей недоверие. И она должна уйти с этой должности», - резюмировал он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 15 марта, Сыроид закрыла утреннее заседание парламента из-за того, что в сессионный зал пришли бойцы Национальной гвардии и сотрудники Национальной полиции.