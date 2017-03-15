В Молдове суд продлил срок содержания под стражей судьи Николая Чауса. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«14 марта суд по ходатайству прокуратуры Молдовы продлил арест на 10 суток в связи с незаконным пересечением границы», - отметили в САП, сообщает «Украинская правда».

«Наше представление на экстрадицию и арест пока находится в прокуратуре Молдовы, и в суд его не вносили», - добавили в САП.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля.

При этом глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь сказал, что Чаус сам пришел в отделение полиции в Кишиневе и сдался правоохранителям.

2 марта суд в Молдове арестовал Чауса на 15 суток.

9 марта защита беглого судьи обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении ему политического убежища.

Как известно, 6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест Чауса, подозреваемого в получении 150 тысяч долларов взятки.

12 сентября Соломенский районный суд Киева разрешил задержание судьи.

С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.