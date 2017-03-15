В Молдове суд продлил срок содержания под стражей судьи Николая Чауса. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
«14 марта суд по ходатайству прокуратуры Молдовы продлил арест на 10 суток в связи с незаконным пересечением границы», - отметили в САП, сообщает «Украинская правда».
«Наше представление на экстрадицию и арест пока находится в прокуратуре Молдовы, и в суд его не вносили», - добавили в САП.
Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля.
При этом глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь сказал, что Чаус сам пришел в отделение полиции в Кишиневе и сдался правоохранителям.
2 марта суд в Молдове арестовал Чауса на 15 суток.
9 марта защита беглого судьи обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении ему политического убежища.
Как известно, 6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест Чауса, подозреваемого в получении 150 тысяч долларов взятки.
12 сентября Соломенский районный суд Киева разрешил задержание судьи.
С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.
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