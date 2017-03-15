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Канадская компания Maritime Launch Services объявила о планах построить космодром в провинции Новая Шотландия, с которого будут запускать украинские ракеты «Циклон 4М».

Вскоре в провинции появится участок ракетного космодрома стоимостью 148 миллионов долларов, который будет использоваться для запуска коммерческих спутников в космос уже в 2020 году, сообщает УНИАН со ссылкой на местный сайт CBC News.

Maritime Launch Services подтвердила планы строительства объекта, которое начнется уже через год.

Компания рассчитывает выйти на запуск к 2022 году восьми ракет ежегодно. Общая стоимость создания космопорта, запуска первой ракеты и продвижения объекта составит 304 миллиона долларов, заявил Джон Иселла, генеральный директор Maritime Launch Services.

«Область возле Кансо и Хейзел Хилл была отобрана из 14 различных площадок по всей Северной Америке для украинской ракеты среднего класса «Циклон 4М», - говорится в сообщении

Ранее строительство космодрома для запуска украинских ракет «Циклон-4М» было запланировано в Бразилии, однако в апреле 2015 года власти страны разорвали контракт с Украиной.

Напомним, 7 марта с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса «Vega» с украинским двигателем.

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ForUm

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