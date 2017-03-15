Суд отпустил бывшего заместителя главы НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу из-под стражи, поскольку он сдал следствию высокопоставленных участников преступной группировки.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала Zik, сообщает Укринформ.

«Младший Кацуба отсидел около восьми месяцев и где-то месяц на шестой написал заявление о готовности заключить сделку. Он изложил на нескольких десятках страниц свои показания о членстве в организованной преступной группировке и выразил готовность уплатить 100 млн грн. Как по мне, сумма могла бы быть больше, и мы месяц проводили долгий анализ, есть ли у него другие средства. На данный момент законодательство не предусматривает учета недвижимости, а только живые средства. Суд принял во внимание, что его показания являются серьезными. Он дал показания на вышестоящих членов мафии, поэтому сделка была закреплена», - рассказал Луценко.

В то же время, по сообщениям СМИ, Шевченковский райсуд столицы отпустил Кацубу на свободу 10 марта. Также суд снял арест с имущества Кацубы, куда, в частности, входят и паспорта – украинский и заграничный.