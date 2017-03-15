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Генпрокурор Юрий Луценко допускает, что события в Славянске приведут к предъявлению подозрения нардепу Владимиру Парасюку. Об этом он заявил во время общения с журналистами в кулуарах парламента, сообщает 112 Украина.

«К сожалению, основания для представления в отношении депутата Парасюка есть давно. У меня лично была надежда, что человек достаточно эмоциональный, коим я и сам часто бываю, может взять себя в руки, но, к сожалению, Парасюк заходит каждый раз дальше. С моей точки зрения, вооруженное нападение на бывшего добровольца и сейчас журналиста Дзиндзю и вчерашние силовые действия в отношении добровольцев Нацгвардии переходят все границы», - отметил генпрокурор.

По его словам, эти два случая сейчас в центре внимания следователей. «Сегодня следователи МВД, открывшие  соответствующие производства, встречаются с прокурорами. Если будет достаточно оснований, дело перейдет в главное следственное управление ГПУ, и это может привести к предъявлению подозрения Парасюку», - сказал Луценко.

Как ранее сообщал ForUm, во вторник, 14 марта, вечером через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, в том числе народный депутат Владимир Парасюк. Участники отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

В полиции заявили о 7 пострадавших правоохранителях.

Полиция Донецкой области обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям Парасюка. 

Прокуратура Донецкой области внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по факту избиения правоохранителей.

 
ForUm

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