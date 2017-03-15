Энергетический холдинг «ДТЭК Энерго» заявляет о потере управления предприятиями, расположенными на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской области, сообщает пресс-служба компании

Отмечается, что директора предприятий компании ДТЭК: ЧАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», ООО «Моспинское УПП», ЧАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ООО «ДТЭК Востокэнерго» (ОП «Зуевская ТЭС»), ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», ООО «Техремпоставка», ООО «ДТЭК Свердловантрацит», ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит», ООО «Электроналадка», ООО «ДТЭК Высоковольтные сети» и ООО «ДТЭК Сервис», расположенные на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской области, получили извещения о необходимости перерегистрации в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и начале инвентаризации имущества.

В компании подчеркнули, что с этого момента ДТЭК не контролирует работу этих предприятий. Компания считает неприемлемым требование о перерегистрации предприятий, никакие формы давления не заставят ДТЭК изменить юрисдикцию своих активов.

«Случившееся – это результат политического конфликта на Донбассе, заложником которого были и остаются украинцы, украинский бизнес и украинская экономика. Предприятия, работающие на неконтролируемой территории, – часть единой украинской экономической инфраструктуры. Разрыв этой производственной цепи сделает невозможным их работу, у шахт Донбасса нет других рынков сбыта угля, работа вне правового поля Украины влечет серьезные юридические последствия для всех покупателей продукции, поставщиков оборудования и материалов для данных предприятий. Это фактически означает остановку предприятий, которая повлияет на украинцев по обе стороны разграничения. Общим итогом станет драматическое снижение уровня доходов и рост безработицы», - заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В компании отметили что на протяжении трех лет военного конфликта предприятия ДТЭК работали исключительно в рамках украинского законодательства. «Только за последний год предприятия ДТЭК, работающие в Донецкой и Луганской областях и зарегистрированные в Украине, заплатили в украинский бюджет более 2 млрд. грн налогов. Украинские ТЭС работали бесперебойно, балансируя энергосистему. 36 000 сотрудников стабильно получали заработные платы и были обеспечены социальной помощью», – говорится в сообщении.

«Мы боролись за сохранение этих предприятий в экономической инфраструктуре Украины три года, но обеспечить их дальнейшую стабильную работу мы не можем. ДТЭК постарается сделать все возможное, чтобы не оставить наших сотрудников в беде, предложив возможность перевода и трудоустройства на других предприятиях компании. Я надеюсь, что международная судебная система и главенство права позволит ДТЭК возобновить управление. Тогда мы сможем вернуться к полноценной работе», - отметил Тимченко.

По факту утраты контроля над предприятиями, компания обратилась в правоохранительные органы Украины, ГФС, налоговые органы и государственные фонды. Для защиты интересов в украинском и международном правовом поле ДТЭК привлек юридические компании.

Напомним, 1 марта в связи с блокадой ОРДЛО самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» ввели так называемое «внешнее управление» на всех работающих на оккупированных территориях украинских предприятиях.

Глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».

Позже «ДНР» обнародовала список предприятий и компаний, в которых ввела временную администрацию.