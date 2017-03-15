Крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair с 30 октября 2017 года откроет 11 рейсов из Киева и Львова. Об этом сказал коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан на пресс-конференции, передает УНИАН.

«Мы будем работать с двумя аэропортами. 4 маршрута будет открыто из Киева, еще 7 – со Львова», - сказал он.

По его словам, из Киева авиакомпания запустит рейсы в Стокгольм, Манчестер, Лондон и Эйндховен, а из Львова – в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт, Мемминген.



О'Брайан также отметил, что цена билета составит от 19,99 евро. «Акционная цена от 19,99 евро действует на рейсы в октябре-ноябре, которые были забронированы до полуночи 16 марта», - сказал он.

По словам О'Брайана, Украина станет 34 страной в сети перевозчика.

Напомним, крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair приняла решение о выходе на украинский рынок. Затем Boeing 737-700 авиакомпании Ryanair 14 марта совершил посадку в киевском аэропорту Жуляны.



