Предприятия, которые продолжали выплачивать заработную плату в украинской валюте и платили налоги в украинский бюджет, были «островками» присутствия Украины на оккупированных территориях и они должны были стать опорой реинтеграции этих земель после их деоккупации.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Это были единственные места, где функционировала украинская национальная валюта, где не платили налоги в так называемые бюджеты «Л/ДНР» или в Российскую Федерацию, и в полном объеме налоги уплачивались в Украине. Где обеспечивалась занятость и люди четко понимали: те, кто работал на крупных украинских предприятиях, которые оставались на оккупированных территориях, но под украинской юрисдикцией, что это - Украина», - подчеркнул Глава государства.

«Если хотите - это были «островки» Украины. Якорь, которым эта территория держалась за Украину. И, безусловно, мы собирались использовать их при реинтеграции, при возвращении Украины на Донбасс и возвращении Донбасса в Украину. Это были базовые плацдармы для возвращения Украины», - добавил Порошенко.

По убеждению Президента, блокада оккупированных территорий позволила агрессору оправдать свои действия по признанию так называемых паспортов «Л/ДНР», регистрационных документов, автомобильных номеров. Также это создало почву не только для захвата украинских частных и государственных предприятий, но и стало оправданием их передачи беглым олигархам или российским олигархам. «Это уничтожило Украину на Донбассе. Это очень опасная стратегия, очень опасные действия», - подчеркнул он.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО. Решение уже вступило в силу.